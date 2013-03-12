Поточний тиждень відкрився рекордним падінням індексу Української біржі - експерти

Поточний тиждень відкрився рекордним падінням індексу Української біржі, після млявих торгів минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, індекс UX у понеділок, 11 березня, зафіксував найгірше падіння з початку лютого. У лідерах зниження опинився Aвдіївський КХЗ (-3,2%) після публікації про зростання чистого збитку до 1,1 млрд грн, потягнувши за собою інші папери цього сектора. У машинобудуванні чистий прибуток «Луганськтепловозу» (+2,9%) виявилася гіршим за очікування, що поки не знайшло відображення в котируваннях компанії.

Аналітики відзначають, що зниження рейтингу Італії призвело до понеділка до незначного зниження європейського індексу Stoxx 600 на 0,1%. Крім того, падіння промвиробництва Франції перевищило прогнози, що також надавало негативний вплив на динаміку торгів. У США S&P 500 у понеділок зріс на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 11 березня, знизився на 1,65% - до 1011,14 пункта. Загальний обсяг торгів становив 49,4 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,48% - до 362,75 пункта. Загальний обсяг торгів становив 181,88 млн грн.

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