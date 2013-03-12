Річний план приватизації за два місяці виконаний всього на 0,2%

Надходження від приватизації у січні-лютому 2013 року становили 21,4 млн грн - 0,2% від річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками січня-лютого п.р. становили 175 млн грн (21% від плану).

Нагадаємо, загалом у 2013 році планується одержати від приватизації 10 млрд 900 млн грн. Від оренди держмайна планується одержати 835 млн грн.

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становило 67,6% річного плану.

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