Українські та російські банки продовжать нарощувати свою частку в банківському секторі - експерт

Зростання частки банків з російським і українським капіталом є природнім для України, і ця тенденція триватиме, вважають експерти компанії McKinsey & Company.

Про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер McKinsey & Company (Україна) Жорж Массуд на конференції «Банківські M&A: керівництво для власника» (проект «Forbes Conferences»).

За словами Ж.Массуда, незважаючи на те, що деякі іноземні структури скорочують свою присутність на банківському ринку України, натомість приходять російські та українські власники, які активно переймають досвід провідних світових структур, і не варто недооцінювати їх роль у розвитку банківської системи України.

«Банківська система відновлюється після кризи дуже повільно, але в неї є потенціал і вона зростатиме. Ринок консолідується, і відбувається зміна власників. Українські банки мають бути більш активними в питанні злиття, масштаби організації важливі, оскільки невеликому банку важко вижити в часи нестабільності», - сказав експерт.

За його словами, тенденція зміни власників та продажу банківських активів триватиме, водночас позитивним є той момент, що частка найбільших банків України на ринку вже збільшилася, і після нарощування частки місцевими акціонерами виросте ще.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

За оцінками голови правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука, частка іноземних банків в Україні (без російських) може знизитися до 10% через рік-два, повернувшись на рівень 2003 року.

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