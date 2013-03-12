Українські компанії готуються до розміщень на біржах Росії та Гонконгу
Українські компанії готуються до приходу на фондові біржі Росії та Гонконгу після того, як Київ найближчим часом дасть «зелене світло» розміщенням акцій і облігацій на закордонних фондових майданчиках. Про це сказав в інтерв'ю Reuters член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Анатолій Амелін.
За його інформацією, комісія затвердила і планує протягом тижня передати в Міністерство юстиції на реєстрацію порядок про розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами країни, який передбачає можливість лістингу за кордоном до 75% акцій.
За словами А.Амеліна, перші зарубіжні ринки, на які націлилися українські емітенти, - це Росія і Гонконг.
Він зазначив, що принаймні три українські компанії сьогодні активно вивчають можливість розміщення своїх боргових інструментів, а одне машинобудівне підприємство - розміщення акцій в Російській Федерації. "У Росії рівень ліквідності значно вищий, ніж в Україні. Відповідно, для українських компаній це можливість залучити дешевший ресурс для розвитку", - сказав член НКЦПФР.
За його словами, велику зацікавленість інвестиціями в українські акції висловлюють представники біржі Гонконгу. "У нас були переговори з Гонконгською фондовою біржею, і ми досягли певного порозуміння: вони готові визнавати українську юрисдикцію за умови, що ми виконаємо низку вимог. Вони взяли на себе зобов'язання підготувати рекомендації, дотримуючись яких українські емітенти можуть відповідати стандартним вимогам Гонконгської біржі і отримати прямий лістинг", - сказав А.Амелін. "Мажоритарні акціонери будуть зацікавлені вийти на фондові майданчики Гонконгу, де мультиплікатори на сировинні і продовольчі активи в кілька разів більші, ніж на європейському ринку", - додав він.