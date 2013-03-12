S&P присвоїла рейтинги «Укрлендфармінгу» і планованому випуску його євробондів

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's присвоїла українській сільськогосподарській компанії UkrLandFarming PLC («Укрлендфармінг») довгостроковий кредитний рейтинг «B-», прогноз - «Негативний».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

«Ми також присвоїли планованому випуску незабезпечених облігацій групи обсягом 500 млн дол/ рейтинг« B-». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу, присвоєний випуску, - «4», що відображає наші очікування «середнього» (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту», - йдеться в повідомленні.

За інформацією S&P, рейтинг відображає оцінку профілю бізнес-ризиків компанії як «слабкого», а профілю фінансових ризиків - як такого, «що характеризується високим рівнем фінансового важеля».

«Наша думка про профіль бізнес-ризиків «Укрлендфармінг» як про «слабкий» зумовлено схильністю компанії до ризиків, пов'язаних з балансом попиту та пропозиції на волатильному ринку сільськогосподарських сировинних товарів», - наголошується в повідомленні.

Крім того S&P звертає увагу, що виручка і прибуток «Укрлендфармінг» сконцентровані в Україні, на території якої розташовуються всі операційні активи компанії.

Також, як зазначається в повідомленні, оцінка профілю фінансових ризиків відображає думку S&P про те, що «Укрлендфармінг» продовжить проведення агресивної фінансової політики, і це зумовить негативну величину генерованого грошового потоку від операційної діяльності, особливо в рамках стратегії компанії, орієнтованої на зростання і придбання.

«Ми очікуємо, що доходи «Укрлендфармінг» від ключових напрямів бізнесу (виробництво зернових культур і діяльність її дочірньої компанії AvangardCo з виробництва яєць) і далі зростатимуть. За нашими оцінками, обсяг продажів компанії перевищить 2 млрд дол. в 2013 р. Ми вважаємо, що «Укрлендфармінг» демонструватиме зростання продажів в силу нарощування обсягів, зокрема, обсягів експорту в сегменті зернових культур і в рамках діяльності AvangardCo, а також завдяки відносно сприятливим цінам на основні сільськогосподарські продукти, такі як кукурудза. Ми також вважаємо, що зростання обсягів експорту забезпечить географічну диверсифікацію операційних доходів «Укрлендфармінг»», - повідомляє рейтингове агентство.

Згідно з повідомленням S&P, прогноз «Негативний» відображає вірогідність зниження рейтингів у випадку, якщо показники ліквідності «Укрлендфармінг» погіршаться в зв'язку з надмірним розширенням бізнесу на тлі недостатньо ефективного корпоративного управління і великого числа операцій з пов'язаними сторонами.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг», що належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку, довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B+», відповідно.

Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА+» (укр). Прогнози усіх рейтингів - «стабільні».

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами, дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, агротехніки, запчастин, технічний сервіс.