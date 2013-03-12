Індекс Української біржі знизився на 1,05%, індекс ПФТС - на 0,83%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 березня, знизився на 1,05% - до 1000,53 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 28,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 10,3 млн грн, на строковому ринку - 18 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку", які подешевшали на 3,26%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,83% - до 359,74 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 131,8 млн грн.