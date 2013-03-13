ФДМУ в березні-квітні виставить на продаж блокпакети "Мелітополь-" і "Гадячгазу"

Фонд державного майна України (ФДМУ) в березні цього року виставить на приватизацію 25-процентний держпакет акцій «Мелітопольгазу», повідомляють «Відомості приватизації» за 13 березня ц.р.

Також ФДМУ планує в квітні виставити на продаж 25,999% акцій «Гадячгазу».

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання і газифікації «Гадячгаз» (м. Гадяч, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Полтавській області.

51% акцій ПАТ «Гадячгаз» належать НАК «Нафтогаз України».

ВАТ «Мелітопольгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

50% акцій «Мелітопольгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 40,8% - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).