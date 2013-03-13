На фондовому ринку продовжується тиск продавців - експерт

Тиск продавців, що відчувається з початку цього тижня на українському фондовому ринку, продовжився і під час вчорашніх торгів. Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital, який має УНІАН. "Тиск продавців учора продовжився, і, схоже, від цього сценарію на цьому тижні ми не відступимо", - наголошується у звіті.

На думку аналітиків компанії, більша частина гравців перебуває поза ринком в очікуванні прийнятних рівнів для відкриття довгих позицій, а власники коротких ще не визначилися з часом їх закриття. "Не маючи підтримки з боку великих гравців, з покупками варто почекати. А останнім, судячи з усього, зараз не до покупок ризикових українських активів, їм куди цікавіші безризикові арбітражні стратегії", - відзначили в компанії.

За інформацією аналітиків Dragon Capital, американський ринок вчора зробив чергову безуспішну спробу розпочати корекцію. Загалом зниження становило 0,3%, а індекс Dow Jones навіть додав два пункти до історичного максимуму. "Говорити про те, що ми бачимо сигнали до остаточного розвороту, поки не доводиться", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 березня, знизився на 1,05% - до 1000,53 пункта.