«Ощадбанк» пропонує ринку п'ятирічні євробонди на суму до 500 млн дол/

Державний «Ощадбанк» здійснює розміщення п'ятирічних євробондів на суму до 500 млн доларів США, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

За його словами, орієнтовна дохідність цих боргових паперів знаходиться на рівні 8,75 - 9,0%.

Минулого тижня цей емітент призначив банки Credit Suisse, Deutsche Bank і JP Morgan лід-менеджерами свого випуску євробондів. А на початку цього тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло цьому випуску боргових паперів "Ощадбанку" довгостроковий рейтинг «B(EXP)» і рейтинг повернення активів "RR4".

У березні 2011 року «Ощадбанк» випустив п'ятирічні євробонди на суму 700 млн дол. з купоном 8,25% річних.

На початку цього року, інший державний банк - «Укрексімбанк» - першим з українських позичальників розмістив новий випуск п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. з купоном 8,75% річних.

На початку лютого уряд України дорозмістив десятирічні євробонди на 1 млрд дол. з дохідністю 7,625% річних. Початковий випуск цих паперів на суму 1,25 млрд дол. був проданий в листопаді 2012 року з купоном 7,8%.

Найбільший за розміром активів в країні «ПриватБанк» у лютому продав п'ятирічні євробонди на 175 млн із дохідністю 10,875% річних.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків. 100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 85,99 млрд грн (третє місце серед 176 діючих у країні банків), кредити і заборгованість клієнтів - 51,2 млрд грн, зобов'язання - 67,9 млрд грн, статутний капітал - 15,5 млрд грн, власний капітал - 18,1 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 565,8 млн грн.