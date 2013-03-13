Кабмін пропонує надлишкове майно Міноборони продавати на аукціонах

Уряд України розгляне програму, де передбачена реалізація майна Міністерства оборони на аукціонах.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН заступник міністра оборони України Артур Бабенко.

Він підкреслив, що "у Міністерства оборони є зайві полігони, є зайва земля і будівлі, але немає на законодавчому рівні прийнятого механізму, як це все продати, щоб гроші залишити у нас і ми ними розпоряджалися".

"Зараз за вказівкою Президента України і за розпорядженням міністра оборони за півтора місяці спільно з 9 профільними міністерствами ми відпрацювали прозору систему реалізації такого майна", - додав він.

За словами А.Бабенка, таке надлишкове майно буде "реалізовуватись прозоро на аукціонах", а кошти від цього надходитимуть до бюджету, але вони будуть розподілені для будівництва житла для військовослужбовців.

Він зазначив, що програма повинна бути затверджена на засіданні Кабміну.

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