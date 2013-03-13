Канадська Cub Energy домовилася про купівлю української PrivateCo за 25 млн дол.

Канадська нафтогазовидобувна компанія Cub Energy з активами в Україні домовилася про купівлю приватної української нафтовидобувної компанії PrivateCo за 25 млн дол., повідомляє прес-служба компанії Cub Energy.

Згідно з повідомленням, угоду планується здійснити за рахунок коштів, які компанія планує виручити, здійснивши емісію 55,6 млн акцій номінальною вартістю 0,45 дол. кожна.

PrivateCo має три спецдозволи на розробку ділянок загальною площею близько 280 кв. км на сході України.

«Операція буде здійснена відповідно до умов договору купівлі-продажу від 7 березня 2013 року. Завершення угоди очікується щонайпізніше 1 червня 2013 року, після отримання відповідних дозволів з боку регулюючих органів України», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Cub Energy в результаті вторинного розміщення акцій залучила 12,7 млн дол. для розвитку свого бізнесу з видобутку вуглеводнів.

Cub Energy планувала в результаті вторинного розміщення акцій залучити 15 млн дол.

Cub Energy в першому півріччі 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 2,37 млн дол., тоді як аналогічний період 2011 року компанія завершила з чистим збитком 0,21 млн дол.

Довідка УНІАН. Cub Energy відносить себе до п'ятірки найбільших нафтогазових операторів України зі штаб-квартирою у Х'юстоні (США) та офісом у Києві. Її найбільшими активами є 30% частка в українській нафтогазовій компанії «КУБ-Газ», що розробляє Ольговське, Макіївське, Північно-Макіївське, Вергунське і Крутогорівське родовища у Дніпровсько-Донецькому басейні, і компанія «Тісагаз», якій належать чотири газові ліцензії: на Русько-Комарівському, Станівському, Королівському газових родовищах та Ужгородському розвідницькому блоці.

Голові Ради директорів і головному виконавчому директору (CEO) Cub Energy Михайлу Афендікову належить 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу (Robert Bensh) - 7%.