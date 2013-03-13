Біржа "Перспектива" запровадить додаткове забезпечення паперами під час торгівлі держоблігаціями

Фондова біржа "Перспектива" підготувала і направила на затвердження Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зміни до своїх правил щодо введення додаткового забезпечення цінними паперами під час торгівлі державними облігаціями, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

За словами голови біржової ради Едуарда Мілюшка, використання додаткового забезпечення у цінних паперах покликане вирішити головну проблему неттінгових розрахунків по державних цінних паперах - необхідність попереднього резервування для участі в біржових торгах істотної суми коштів на поточному рахунку біржі в головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області. За його словами, в умовах високої і волатильної вартості фінансових ресурсів це звужує можливості операторів ринку, як наслідок - технологія розрахунків з двостороннім забезпеченням досі не набула поширення на ринку.

У прес-службі фондової біржі також зазначили, що наразі за пропозицією «Перспективи» підготовлені і знаходяться на стадії державної реєстрації зміни до положення про депозитарну діяльність Нацбанку України, які передбачають механізм застосування додаткового забезпечення в цінних паперах під час організації біржових торгів і розрахунків по державних облігаціях України. Зокрема, нова редакція положення передбачає ведення рахунків у цінних паперах зберігачів щодо обліку державних цінних паперів, які заблоковані для участі в торгах, з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів (у разі забезпечення розрахунків з двостороннім забезпеченням).

Довідка УНІАН.Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні строкові контракти (2012).

Кількість членів біржі станом на 28 лютого 2013 року - 125 торговців цінними паперами (18,2% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО).