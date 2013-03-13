Індекс Української біржі у середу знизився на 1,6%, ПФТС - на 0,72%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 березня, знизився на 1,6% - до 984,94 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 44,25 млн грн, з них на фондовому ринку - 29,21 млн грн, на строковому ринку - 15 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Авдіївського коксохімічного заводу", які подорожчали на 0,15%.

Лідером зниження стали цінні папери «Райфайзен Банк Аваль», які подешевшали на 4,63%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,72% - до 357,15 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 179,6 млн грн.