Експерт: на українському фондовому ринку в середу переважав песимізм

На українському фондовому ринку в середу, 13 березня, переважали песимістичні настрої.

Так аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов прокоментував УНІАН хід сьогоднішніх торгів акціями.

Він зазначив, що найбільші цінові втрати серед представників індексного кошика Української біржі в середу понесли акції «Райффайзен Банку Аваль» (-4,63%). Гірше ринку виглядали папери "Мотор Січі" (-2,39%) і «Укрсоцбанку» (-1,89%). У плюсі ​​закінчили торги акції Авдіївського КХЗ (+0,15%).

Як підкреслив аналітик, вітчизняний ринок продовжив падіння третю сесію поспіль на тлі негативу з Європи. Приводом для песимізму стали слабкі дані макростатистики: обсяг промислового виробництва в єврозоні за підсумками січня скоротився на 0,4%, тоді як очікувалося зниження показника лише на 0,1%.

На думку О.Кушнарьова, «опубліковані цифри свідчать, що, незважаючи на зусилля європейської спільноти, спрямовані на боротьбу з борговою кризою, економічна ситуація в єврозоні не поліпшується. Попит на товарну продукцію залишається слабким, що перешкоджає зростанню завантаження виробничих потужностей».

Аналітик додав, що результати розміщення італійських бондів в середу також виявилися негативними. Їхня дохідність знову зростає, що виразилося в зниженні євро до рівня 1,2923.

Як повідомив О.Кушнарьов, після обіду увага трейдерів була прикута до статистики щодо роздрібних продажів у США. Цифри перевершили прогнози: лютневий обсяг роздрібних продажів виріс на 1,1% при очікуваному зростанні на 0,5%. Тим не менше, дані не змогли чинити довготривалої підтримки українському ринку.

За словами аналітика, «показник продажів важливий з точки зору оцінки стану в американському споживчому секторі. Зростання продажів побічно свідчить про збільшення споживчих витрат, які займають понад 70% у структурі ВВП США, і дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо динаміки ВВП в 1-му кварталі, незважаючи на те, що американська влада проводить політику скорочення держвидатків».

О.Кушнарьов також зазначив, що в четвер традиційно будуть опубліковані дані щодо тижневих заявок на допомогу з безробіття в США. У попередні два тижні показник знижувався. Цього разу ринки очікують зростання числа заявок на 10 тис. до 350 тис.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 березня, знизився на 1,6% - до 984,94 пункта. Загальний обсяг торгів становив 44,25 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,72% - до 357,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 179,6 млн грн.