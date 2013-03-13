НБУ з початку року купив ОВДП на 13,2 млрд грн

Обсяг придбаних Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики (за номінальною вартістю) у лютому становив 6,1 млрд грн, проти 7,1 млрд грн у січні (за січень-лютий 2013 року - 13,2 млрд грн, за 2012 рік - 38 , 6 млрд грн), повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, операції з продажу зі свого портфеля держоблігацій України в січні Нацбанк не проводив. Також у 2013 році не здійснювалися операції з купівлі (продажу) держоблігацій України через механізм двостороннього котирування.

За інформацією НБУ, в лютому від проведення ОВДП-аукціонів до держбюджету надійшло 0,2 млрд грн і 0,7 млрд дол. США (у січні - 1,9 млрд грн і 929,7 млн дол.), з початку року відповідно - 2,1 млрд грн і 1,6 млрд дол. США. Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку в лютому становила в національній валюті 14,3%, в доларах США - 8,03% (у січні відповідно - 12,80% і 7,82%).

Також в Нацбанку повідомили, що в лютому Міністерство фінансів України провело випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 3,5 млрд грн з дохідністю 14,30% річних (з початку року - на 6 млрд грн).

В НБУ підкреслили, що погашення і виплата доходу за ОВДП проходили своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив - 6,2 млрд грн, у тому числі основний борг - 3,4 млрд грн, виплата доходу - 2,8 млрд грн .

Довідка УНІАН. Станом на 13 березня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 202,278 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,503 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн .

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро.