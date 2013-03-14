Індекс Dow Jones знову оновив рекордний максимум

За підсумками торгів у середу, 13 березня, індекс Dow Jones зріс на 0,04%, становивши 14455,28 пункта - рекордний максимум.

Індекс NASDAQ підвищився на 0,09%, досягнувши 3245,12 пункта.

S&P 500 зріс на 0,13%, становивши 1554,52 пункта.

Нагадаємо, за підсумками торгів 5 березня DJIA досяг рекордно високої позначки в 14200 пунктів. До сьогодні всі значення були історичними максимумами.

*** DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), що торгуються у позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.