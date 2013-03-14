Fitch присвоїло рейтинг запланованому випуску доларових облігацій DTEK

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованим доларовим пріоритетним облігаціями DTEK Finance plc, 100-процентної дочірньої компанії групи DTEK, очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті «B (EXP)», повідомляє агентство.

Згідно з повідомленням, цінні папери випускаються з метою залучення коштів на виплату основної частини існуючих облігацій загальним обсягом 500 млн дол. з погашенням у 2015 році, а також на фінансування капвкладень компанії, її обігового капіталу, проведення нових придбань і на інші загальнокорпоративні цілі.

"Фінальний рейтинг буде привласнений після отримання остаточної документації з випуску, яка повинна істотною мірою відповідати наданій раніше інформації", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що облігації матимуть гарантію на пріоритетній основі від двох холдингових компаній групи: DTEK Holdings BV і DTEK Holdings Limited («DTEK», «B»/прогноз «стабільний»), а також від DTEK Trading Limited (званих поручителями).

Крім того, як повідомляє агентство, низка операційних дочірніх структур DTEK в Україні (DTEK LLC, DTEK Trading LLC, «Східенерго», «Павлоградвугілля», «Сервіс-Інвест», «Комсомолець Донбасу», «Техремпоставка», «Добропіллявугілля», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», «Дніпроенерго», «Західенерго» і «Київенерго») нададуть поруки щодо зобов'язань емітента за облігаціями та зобов'язань гарантів за гарантіями.

Fitch відзначає, що після випуску облігацій DTEK має право залучати значний обсяг забезпеченого боргу. За планованим випуском облігацій не передбачено якогось заставного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК має намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році.

Компанія готова викуповувати існуючі облігації номіналом 1 тис. дол. за ціною 1062,5 дол. до 25 березня і за ціною 1012,5 дол. у наступні дні до кінця дії пропозиції.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.