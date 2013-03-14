«Ощадбанк» випустив п'ятирічні євробонди на 500 млн дол. з дохідністю 8,875%

Державний «Ощадбанк» завершив розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн доларів США з дохідністю 8,875%, повідомили УНІАН джерела на фінансовому ринку і сам емінент.

Як сказано у повідомленні банку, книга заявок на єврооблігації з погашенням в 2018 році була закрита 13 березня.

Основна частина випуску була викуплена компаніями з управління активами (66% випуску) і банками (26%), а частину випуску, що залишилася, придбали хедж-фонди, страхові та пенсійні фонди.

«З урахуванням волатильності на міжнародних ринках капіталу, стурбованості щодо розвитку світової економіки... «Ощадбанк» вдало обрав «вікно» для виходу на ринок - у момент, коли його поточні єврооблігації з погашенням у 2016 році торгувалися на вторинному ринку найкраще за останні 18 місяців», - цитує прес-реліз першого заступника голови правління «Ощадбанку» Дениса Кірєєва.

Напередодні інше джерело сказало УНІАН, що спочатку «Ощадбанк» орієнтувався на коридор дохідності своїх боргових паперів 8,75 - 9,0%.

Минулого тижня цей емітент призначив банки Credit Suisse, Deutsche Bank і JP Morgan лід-менеджерами випуску євробондів. А на початку поточного тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло цьому випуску боргових паперів "Ощадбанку" довгостроковий рейтинг «B (EXP)» і рейтинг зворотності активів "RR4".

У березні 2011 року «Ощадбанк» випустив п'ятирічні євробонди на суму 700 млн дол. з купоном 8,25% річних.

На початку поточного року інший державний банк - «Укрексімбанк» - першим з українських позичальників розмістив новий випуск п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. з купоном 8,75% річних.

На початку лютого уряд України дорозмістив десятирічні євробонди на 1 млрд дол. з дохідністю 7,625% річних. Початковий випуск цих паперів на суму 1,25 млрд дол. був проданий у листопаді 2012 року з купоном 7,8%.

Найбільший за розміром активів у країні «ПриватБанк» у лютому продав п'ятирічні євробонди на 175 млн із дохідністю 10,875% річних.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків. 100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 85,99 млрд грн (третє місце серед 176 діючих у країні банків), кредити і заборгованість клієнтів - 51,2 млрд грн, зобов'язання - 67,9 млрд грн, статутний капітал - 15,5 млрд грн, власний капітал - 18,1 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 565,8 млн грн.