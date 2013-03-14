Фондові ринки Європи впали через зниження промвиробництва в регіоні - експерти

Зниження обсягу промислового виробництва в єврозоні в січні виявилося гіршим за консенсус-прогноз, що призвело в середу, 13 березня, до падіння більшості фондових індексів Європи.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх інформацією, зведений індекс Stoxx 600 у середу опустився на 0,02%. У США інвестори були налаштовані більш позитивно: S&P 500 зріс на 0,1%. Причиною цьому послужило зростання роздрібних продажів на 1,1% проти очікувань в 0,5%. Після публікації цих даних більшість аналітиків підвищило прогнози зростання ВВП США в 2013 році на 0,8 пункту до 3%.

Як наголошують аналітики, незважаючи на такі поліпшення макропоказників, ФРС продовжить програму QE3. Для зміни поточної монетарної політики ФРС необхідно, щоб протягом шести місяців кількість нових робочих місць зростала на 200 тис., а ріст ВВП США становив 3%.

Аналітики відзначають, що індекс UX у середу знизився третю сесію поспіль і вперше з середини лютого закрився нижче 1000 пунктів. «Мотор Січ» (-2,4%) впала до рівнів початку березня. У лідерах зниження на Українській біржі виявився «Райффайзен Банк Ававль» (-4,6%). Чистий прибуток Центрального ГЗК (-1%) впав у 3,3 рази до 770 млн грн. Якщо акціонери вирішать направити на дивіденди близько 100% прибутку (як це було в 2012 році), то їх розмір становитиме 0,65 грн на акцію. Загальні збори акціонерів ЦГЗК пройдуть 18 квітня.

На думку аналітиків, позитивний тренд, що склався на ринку сталі наприкінці 2012 року, вже в квітні може бути зламано, металурги заявили про плани падіння виробництва. А втім, з січня 2013 року в Україні спостерігається зростання випуску сталі.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 березня, знизився на 1,6% - до 984,94 пункта. Загальний обсяг торгів становив 44,25 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,72% - до 357,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 179,6 млн грн.