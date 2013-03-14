НКЦПФР допрацювала процедуру допуску українських цінних паперів на іноземні біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допрацювала процедурні питання допуску цінних паперів вітчизняних емітентів на іноземні фондові майданчики, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в прес-службі, відповідні рішення «Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України» і «Про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами українських емітентів, які розміщені та перебувають в обігу за межами України» , після обговорення та узгодження з учасниками ринку та державними установами, були прийняті на засіданні регулятора 12 березня 2013 року.

Як повідомили в НКЦПФР, доопрацьований комісією порядок допуску цінних паперів на іноземні фондові майданчики повинен врегулювати видачу дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, визначити перелік документів, що надаються компаніями в Комісію, і регламентувати вимоги регулятора до цих учасників ринку.

Водночас, доопрацьований проект рішення Комісії про врегулювання обслуговування операцій з цінними паперами, які розміщені і перебувають в обігу поза територією України, встановлює вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах, зокрема - умови проведення депозитарними установами адміністративних операцій доповнені нормою про умови відкриття Національним депозитарієм України (НДУ) рахунку на ім'я іноземної депозитарної установи. Також документом встановлюються вимоги, згідно з якими депозитарієм враховуються і обслуговуються цінні папери після отримання дозволу з боку комісії і ін.

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