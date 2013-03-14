На українському фондовому ринку вперше з початку тижня намітилося зростання

На українському фондовому ринку вперше з початку цього тижня намітилося зростання - індекс Української біржі за станом на 12:30 підвищився на 0,74% - до 992,20 пунктів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Серед лідерів підвищення - акції "Райффайзен Банку Аваль" (+2,34%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 9,2 млн грн при загальному обсязі торгів у 13,8 млн грн.

На європейських фондових ринках у четвер також спостерігається позитивна динаміка. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,24%, німецький DAX - на 0,65%, французький CAC-40 - на 0,54%.

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Як повідомляв УНІАН, з початку цього тижня на українському фондовому ринку спостерігається спадний тренд. Так, індекс Української біржі протягом понеділка-середи знизився з 1028,11 до 984,94 пункта, впавши нижче рівня в 1000 пунктів.