Європейські ринки акцій перевищили чотирирічні максимуми завдяки позитивним даним США, повідомляє Reuters.

О 12:25 за київським часом пан'європейський індекс FTSEurofirst 300 піднявся на 0,47%, а індекс "блакитних фішок" Euro STOXX 50 - на 0,71%.

Німецький індекс DAX додав 0,56%, британський FTSE 100 - 0,2%, а французький CAC-40 - 0,51%.

"Всі вже знають, що єврозона в поганій формі, тому не можна виключати позитивні сюрпризи, наприклад з боку США та економік, що розвиваються", - сказав фонд-менеджер і президент Diamant Bleu Gestion Кристіан Хіменес.

Як повідомляв УНІАН, роздрібні продажі в США у лютому, за даними міністерства торгівлі, зросли на 1,1% порівняно з січнем за прогнозів зростання на 0,5%.

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