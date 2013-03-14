Індекс Української біржі підвищився на 0,76%, індекс ПФТС знизився на 0,82%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 14 березня, підвищився на 0,76% - до 992,46 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 160,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 135 млн грн, на строковому ринку - 25,3 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Донбасенерго", які подорожчали на 1,65%.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку", які подешевшали на 3,24%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,82% - до 354,21 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 385,7 млн грн.