НКЦПФР затвердила доопрацьований порядок розкриття інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 12 березня допрацювала і затвердила положення про порядок розкриття інформації діючими на ринку суб'єктами, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

За словами директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алли Папаїки, цим положенням, зокрема, вводиться поняття особистого кабінету - сторінки, на якій учасник ринку може оперативно розмістити інформацію про себе і контролювати усі звітні дані. До того ж, вся інформація, опублікована учасником ринку, тепер одразу ж відображається в базі, що усуває непорозуміння з датою передачі даних та їх розміщенням. "Усі наші новації дозволяють прискорити і полегшити процедуру розкриття інформації", - підкреслила О.Папаїка.

Як зазначили в комісії, затверджене положення є універсальним документом для всіх учасників ринку - суб'єктів розкриття інформації та встановлює процедуру прийому інформації особою, уповноваженою комісією на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Нагадаємо, що особою, уповноваженою регулятором на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, є державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».