Український фондовий ринок у п'ятницю знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 15 березня, знизився на 1,05% - до 982,02 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 74 млн грн, з них на фондовому ринку - 37,6 млн грн, на строковому ринку - 36,4 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе, які подешевшали на 34,9%. Лідерами підвищення стали акції Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча (+29,9%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,22% - до 353,44 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 334,5 млн грн.