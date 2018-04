«Газтек» збільшив свою частку в «Рівнегаз» до 31,67%

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» збільшила свою частку в газопостачальному підприємстві «Рівнегаз» з 24,12% до 31,67%.

Про це йдеться у повідомленні підприємства «Рівнегаз» у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшому приватному власнику низки українських облгазів - компанії «Газтек» (м. Київ) на придбання понад 25% акцій підприємства з газопостачання і газифікації «Рівнегаз».

У жовтні 2012 року Фонд державного майна України реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі 7,6% акцій «Рівнегазу».

Компанія «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів.

Власниками самого «Газтеку» є кіпрські компанії - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також і банк «Надра». На початку вересня 2012 року «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

«Рівнегаз» (м. Рівне) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Рівненській області.