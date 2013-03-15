Мінфін на аукціоні 19 березня додатково запропонує 6-місячні ОВДП

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 березня додатково запропонує інвесторам 6-місячні ОВДП з погашенням 18 вересня 2013 року, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, також Мінфін запропонує дев'ятимісячні, пяти- і семирічні гривневі ОВДП, трирічні індексні ОВДП, дво- і трирічні доларові облігації.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 12 березня, залучив до держбюджету 177,53 млн дол. і 1,16 млн грн на аукціоні з продажу ОВДП.

Міністерство у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 12 березня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 202,265 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,793 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн.