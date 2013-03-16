Президент доручив НБУ розглянути питання про допуск до торгів паперів іноземних емітентів
Президент України Віктор Янукович доручив Національному банку України (НБУ) до кінця березня розглянути питання про допуск до торгів на внутрішньому фондовому ринку цінних паперів іноземних емітентів з активами в Україні, торгівля цінними паперами яких здійснюється на іноземних біржах.
Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича № 128 від 12 березня 2013 року.
Реалізація зазначеної норми спрямована на стимулювання збільшення капіталізації та обсягів торгів організованого фондового ринку України та здійснюватиметься за згодою НБУ шляхом скасування стосовно операцій з цінними паперами, які допущені до обігу на території України, індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, і обмежень, які застосовуються до інвестиційних рахунками.
Як повідомляв УНІАН, у січні розроблене Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України пройшло процедуру державної реєстрації. У відповідності з даним положенням, до обігу на українських біржах будуть допущені папери, емітовані компаніями, що мають активи в Україні. Ініціатором такого звернення повинен виступати сам емітент. Документ передбачає обіг на українських біржах виключно цінних паперів, раніше розміщених за межами України, які зараз перебувають в обігу на зарубіжних фондових біржах.