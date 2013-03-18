Кіпрський «податок на депозити» не є страшним для фондових ринків - експерт

Негативні настрої, викликані рішенням Кіпру ввести «податок на депозити», можуть покинути фондові ринки протягом тижня.

Такий прогноз висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, «необов'язкове рішення під тиском наївної політичної доцільності викликало настільки ж наївну реакцію ринків. Інакше достатньо важко описати рішення про «податок на депозити» як умову надання фінансової допомоги Кіпру, реакцію ринкових коментаторів, а також першу реакцію інвесторів».

Як вважає П.Ілляшенко, досвід останніх років говорить про те, що агресивні інтервенції в роботу фінансових ринків не призводять до тих негативних ефектів, які наказує стандартна економічна теорія. Наприклад, вибірковий дефолт Греції за своїми зобов'язаннями не спровокував зрештою ніякої негативної реакції з боку гравців і навіть, навпаки, відновив впевненість у майбутній стабільності боргового ринку Південної Європи.

За словами аналітика, «ми не говоримо про те, що дії політиків з Німеччини раціональні або виправдані, ми говоримо про те, що можливі негативні наслідки дій єврочиновників драматичним чином перебільшуються. Ми не чекаємо різкого прискорення відтоку коштів з банківських систем Італії або Іспанії, так само як і непомірного тиску на борговий ринок країн PIIGS».

Аналітик уточнив, що, якщо вірити в те, що ми стали свідками різкої зміни правил гри (яке і повинно налякати інвесторів), то насамперед під удар повинна потрапити банківська система Швейцарії. Однак скромна реакція у валютній парі CHF/USD говорить про те, що нічого страшного дійсно поки не відбувається.

Як повідомляв УНІАН, парламент Кіпру в понеділок, 18 березня, розгляне питання про рішення Єврогрупи оподаткувати банківські депозити в країні як умову надання екстреної фінансової допомоги. Уряду Кіпру не вистачає всього одного голосу в парламенті, щоб прийняти закон про введення податку на банківські депозити. Правоцентристська партія ДІСИ Президента Нікоса Анастасіадіс і демократична ДИКО мають 28 місць, а для прийняття рішення треба 29 голосів.

Як заявило рейтингове агентство Moody's, параметри надання фінансової допомоги Кіпру негативні для всіх європейських кредиторів, а не тільки кіпрських.