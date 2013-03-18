Індекс Української біржі знизився на 2,26%, індекс ПФТС - на 0,64%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 18 березня, знизився на 2,26% - до 959,85 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 45,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 26,2 млн грн, на строковому ринку - 19,2 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе, які виросли на 15,4%. Лідерами зниження стали акції Маріупольського заводу важкого машинобудування (-12%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,64% - до 351,17 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 858 млн грн.