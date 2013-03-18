Янукович вирішив подбати про збереження фінансових активів

Президент України Віктор Янукович доручив уряду, Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) і Національному банку України (НБУ) до грудня поточного року розробити законопроект про забезпечення збереження фінансових активів.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із запровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента №128 від 12 березня 2013 року і оприлюдненому на сайті уряду 15 березня.

Згідно з планом, для зниження частки проблемних активів у загальному портфелі активів банків та інших фінансових установ прем'єр-міністр, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг і НБУ мають до грудня поточного року подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про створення механізмів забезпечення збереження фінансових активів. Законопроект має передбачати впровадження механізму емісії цінних паперів, виконання зобов'язань емітента яких забезпечуватиметься його ліквідними фінансовими активами, а також застосування процедури переведення зобов'язань емітента у цінні папери.

Також у рамках плану, для забезпечення зниження частки проблемних активів, до липня поточного року НБУ і Нацкомфінпослуг мають розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект про реформування і розвиток національної системи кредитної кооперації. Законопроект регулюватиме питання держрегулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок; перетворення кредитних спілок на кооперативні банки; виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку; саморегулювання кредитних спілок тощо.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками аналітиків рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», заснованих на альтернативній методиці МВФ, величина недіючих кредитів в Україні на кінець 2012 року зросла до 19,8% валових кредитів з 15% у 2011 році.

Згідно з інформацією НБУ, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5%, або на 6,772 млрд грн, — до 72,52 млрд грн, при цьому частка простроченої заборгованості у загальному обсязі наданих банками кредитів у 2012 році скоротилася на 0,71 п.п. - до 8,89%.