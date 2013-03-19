Основний удар «кіпрської проблеми» взяли на себе російські майданчики - експерти

Основний удар «кіпрської проблеми» (запланованого парламентом Кіпру введення податку на банківські вклади - УНІАН) за результатами 18 березня взяли на себе російські торговельні майданчики, зниження російських акцій становило 3%.

Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital.

Як наголошується в звіті, на зарубіжних ринках після невеликої паніки з приводу побоювань щодо дефолту Кіпру обстановка трохи «устаканилася».

У Dragon Capital також відзначили, що перед відкриттям торговельної сесії істотного падіння котирувань на вітчизняному ринку не прогнозувалося, однак корекція слідом за зовнішніми індикаторами виявилася все ж неминуча.

Аналітики на відкритті сьогоднішніх торгів очікують помірно-негативної динаміки. Зокрема сьогодні буде оприлюднена порція статистики з Великобританії, Німеччини та США, яка допоможе інвесторам згладити песимістичні настрої на тлі проблем із Кіпром.

Нагадаємо, індекс UX у понеділок продемонстрував зниження на 2,26%. Обсяг торгів на фондовому ринку за акціями становив 26,13 млн грн, з них на ринку заявок - 7,49 млн грн, на ринку РЕПО - 18,34 млн грн.

У суботу, 16 березня, парламент Кіпру планував схвалити план введення в республіці податку на банківські вклади, обсяг надходжень від якого повинен стати частиною загального обсягу фінансової допомоги країні. Оподаткування спочатку повинно було бути диференційованим - для вкладів менше 100 тис. євро (за ставкою близько 6,7%) і понад 100 тис. євро (за ставкою близько 10%). Водночас у суботу остаточного рішення з оподаткування прийнято не було - голосування щодо відповідного законопроекту парламенту Кіпру було перенесено на понеділок, 18 березня, а потім і на вівторок, 19 березня.

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