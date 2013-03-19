На українському фондовому ринку другий день триває зниження

На українському фондовому ринку другий день поспіль продовжується зниження - індекс українських акцій UX за станом на 12:24 знизився на 0,53% - до 954,75 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження акції "Райффайзен Банку Аваль" (-2,54%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 6,7 млн ​​грн при загальному обсязі торгів у 18,2 млн грн.

На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,25%, німецький DAX знизився на 0,51%, французький CAC-40 - на 0,64%.