«Укрлендфармінг» розмістить 5-річні євробонди на 500 млн дол. з дохідністю 10,5-11%

Один з найбільших в Україні агрохолдингів «Укрлендфармінг» розмістить 5-річні євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтовною дохіднстю 10,5-11% річних, повідомив УНІАН фахівець відділу продажів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Організаторами випуску, за його словами, виступають Citibank, Deutsche Bank і Ощадбанк.

За словами експерта, угода може бути завершена до кінця поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство S&P присвоїло планованому випуску облігацій рейтинг «В-». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу, присвоєний випуску, - «4», що відображає очікування «середнього» (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг» довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B +» відповідно. Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА+» (укр.). Прогноз усіх рейтингів - «стабільний».

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами тощо. Компанія контролюється українським бізнесменом Олегом Бахматюком.