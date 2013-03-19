Фонд держмайна у червні виставить на продаж акції Дніпродзержинської ТЕЦ

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити у червні ц.р. на продаж 93,055% держпакета акцій Дніпродзержинської ТЕЦ. Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, про це йдеться у помісячному плані продажів, затвердженому Фондом 15 березня ц.р.

Відповідно до затвердженого плану, у квітні ц.р. на продаж на фондовій біржі також планується виставити 6,873% акцій підприємства.

У квітні на фондовій біржі ФДМУ також планує виставити 13,8% акцій ПАТ "Кримнафтопродукт".

Нагадаємо, у серпні минулого року ФДМУ ухвалив рішення про продаж акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської і Харківської ТЕЦ, що перебувають у держвласності. Раніше Кабінет Міністрів України передав Фонду держмайна України пакети акцій цих чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до подальшої приватизації.