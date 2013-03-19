ФДМУ у вересні виставить на продаж 16% акцій шахти ім. Засядька

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує у вересні ц.р. виставити на приватизаційному конкурсі 16,036% держпакет акцій ПАТ "Шахта ім. Засядька".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, про це йдеться в щомісячному плані оголошення продажів, затвердженому Фондом 15 березня ц.р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Шахта ім. Засядька» є одним із найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками ПАТ є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,04% акцій) і організація орендарів шахти.

У вересні 2011 року ФДМУ зареєстрував випуск акцій підприємства загальним обсягом емісії 1 млрд 971,259 млн грн, номінал акції – 1 грн.