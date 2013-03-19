IPO українських компаній на російському ринку найближчим часом навряд чи відбудеться - експерт

Найближчим часом навряд чи відбудеться IPO українських компаній на російському ринку. Про це сказав журналістам директор департаменту інвестиційно-банківських послуг інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Павло Мішутін.

"Російський ринок не настільки доброзичливий до українських компаній, як це може здатися з першого погляду", - зазначив він.

За словами П.Мішутіна, вихід українських компаній на російський ринок буде не менш складним, ніж вихід на західні ринки. "Тут перепон ще більше, ніж там", - сказав він. У цьому зв'язку, можливо, спочатку на російському ринку необхідно буде провести показове розміщення, за яким "за принципом криголама" підуть інші розміщення, вважає експерт.

Говорячи про особливості розміщення на азіатських фондових майданчиках, зокрема Гонконзькій фондовій біржі, П.Мішутін зазначив, що в цьому випадку йдеться про компанії зі значною капіталізацією, які в Україні можна "перерахувати на пальцях". До того ж, за його словами, будь-якій українській компанії, яка вирішить розміститися на азіатських ринках, доведеться знайти собі азіатського партнера.

Нагадаємо, раніше член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Анатолій Амелін заявив, що українські компанії готуються до виходу на фондові біржі Росії та Гонконгу після того, як Київ найближчим часом дасть «зелене світло» розміщенням акцій і облігацій на закордонних фондових майданчиках.

За його інформацією, комісія затвердила і планує протягом тижня передати до Міністерства юстиції на реєстрацію порядок про розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами країни, який передбачає можливість лістингу за кордоном до 75% акцій.

За словами А.Амеліна, перші зарубіжні ринки, на які націлилися українські емітенти, - це Росія і Гонконг.

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