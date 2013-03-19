Фізособа сконцентрувала 74,46% акцій харківського концерну, що володіє ринком «Барабашово»

Фізична особа, яка володіє понад 10% акцій «Концерну АВЕК і Ко» (Харків), збільшила свій пакет до 74,46%.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів товариства, отриманими «Національним депозитарієм України» 13 березня 2013 р., розмір пакета акцій однієї фізичної особи став менше 10% голосуючих акцій і з урахуванням розміру зменшення становить 1 штуку (0,0001% від загального кількості акцій товариства). Водночас розмір пакета акцій іншої фізичної особи (власника понад 10% голосуючих акцій) збільшився та з урахуванням розміру збільшення становить 6031995 штук (74,46% від загальної кількості акцій товариства).

Довідка УНІАН. Група компаній АВЕК - українська група компаній, що об'єднує підприємства, які працюють у сфері девелопменту комерційної нерухомості, управління нерухомістю. В активі групи центр оптово-роздрібної торгівлі «Барабашово» в Харкові, офісні та торгові комплекси в Харкові та Києві.

До складу групи входить девелоперська компанія Eastgate Development (Київ).

Станом на ІІІ квартал 2012 року, ПАТ «Концерн АВЕК і Ко» володіло три фізичні особи з пакетами акцій в 23,6%, 24,9% і 49,56%.