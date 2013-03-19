Мінфін залучив 1,289 млрд грн і 13,83 млн дол. на ОВДП-аукціоні 19 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 19 березня, залучило до державного бюджету 1 млрд 289,4 млн грн і 13,83 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 11,18 млн дол., задовольнивши 4 з 9 заявок (загальний обсяг заявок становив 20,18 млн дол.), поданих на придбання 2-річних доларових держпаперів, дохідність водночас становила 7,75%. Також були задоволені 2 подані заявки на 3-річні валютні ОВДП, в результаті чого до бюджету надійшло 2,65 млн дол, дохідність встановлена ​​на рівні 8%.

Надходження від розміщення 3-річних індексованих ОВДП становили 60 млн грн, дохідність становила 9,1%, Мінфін задовольнив єдину подану заявку.

Крім того, Мінфіну вдалося залучити 520,14 млн грн під час розміщення 6-місячних гривневих держпаперів, були задоволені 5 з 21 поданої заявки. Дохідність становила 7,75%. Також Мінфін залучив 305,16 млн грн (задовольнив 2 з 5 заявок) від розміщення 9-місячних ОВДП, дохідність по яких становила 9%.

Крім цього міністерство задовольнило єдину подану заявку за 5-річними держпаперами і 3 з 3 заявок на 7-річні ОВДП, в результаті чого до держбюджету надійшло 100,27 млн грн і 363,84 млн грн відповідно. Дохідність за одними та іншими облігаціями встановлена ​​на рівні 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін заявив про намір 19 березня на ОВДП-аукціоні додатково запропонувати інвесторам 6-місячні ОВДП з погашенням 18 вересня 2013 року.

На ОВДП-аукціоні 12 березня Мінфін залучив до держбюджету 177,53 млн дол. і 1,16 млн грн.

Міністерство у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 19 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 204,818 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 71,280 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.