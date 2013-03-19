DCH придбала частку у компанії, що управляє мережею ТРЦ «Караван»

Компанія DCH IMMO Limited, що входить до складу DCH Group Олександра Ярославського, придбала частку в компанії Karavan Real Estate Limited, керуючої компанії мережі торгово-розважальних центрів «Караван».

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, DCH IMMO Limited, Citi Venture Capital International та Apollo завершили врегулювання юридичних аспектів зміни структури власності мережі ТРЦ «Караван».

За даними прес-служби, раніше 80% в Karavan Real Estate Limited належало київським бізнесменам - колишнім співвласникам бізнесу, 20% - фондам Citi Venture Capital International, Apollo і низці інших фінансових інвесторів.

Після закриття вищезгаданої угоди DCH Group, Citi Venture Capital International і Apollo спільно володітимуть цим активом на паритетних умовах. Операція була завершена на взаємовигідних умовах для всіх сторін.

Операційне управління мережею ТРЦ Караван здійснюватиме DCH Group. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 р. Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед» придбати через дві дочірні компанії акції компанії «Караван Ріал Істейт Лімітед» (обидві - Нормандські острови), яка управляє розвитком торгово-розважальних центрів «Караван» в Україні.

Придбання акцій через компанію «СіВіСіАйДжіПі ІІ Юкрейн Інвестмент Лімітед» (Кайманові острови) і «СіПіАй Юкрейн Холдинг Лімітед» (Нормандські острови) забезпечить покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління «Караван Ріал Істейт Лімітед».

Водночас АМКУ дозволив компанії DCH IMMO Limited (DCH), власником якої є харківський бізнесмен Олександр Ярославський, придбати акції компанії «СіПіАй СіВіСіАй Юкрейн Лімітед», що забезпечить покупцеві перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Довідка УНІАН. Karavan Real Estate Limited - холдингова компанія української групи «Караван». ТОВ «Караван», що входить до диверсифікованої групи компаній «Караван», - керуюча компанія мережі гіпер- і супермаркетів однойменної роздрібної продовольчої мережі в Україні. На сьогодні мережа ТРЦ складається з об'єктів у Києві, Харкові та Дніпропетровську.

Активи групи компаній DCH представлені транспортними, будівельними, девелоперськими компаніями, фінансовими установами тощо. Власник холдингу DCH - Олександр Ярославський.