Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 19 березня, підвищився на 0,19% - до 961,63 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 55,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,9 млн грн, на строковому ринку - 27,3 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери Авдіївського коксохіму, які виросли на 1,43%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,05% - до 347,49 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 367,9 млн грн.

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