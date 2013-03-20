«Керченську поромну переправу» готують до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) включив до переліку об'єктів, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році, державну судно-плавальну компанію «Керченська поромна переправа», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 20 березня ц.р.

Керченська поромна переправа (переправа «Крим - Кавказ») - морська поромна переправа, яка сполучає Крим (Україна) і Краснодарський край (Росія). Переправа виконує перевезення через Керченську протоку пасажирів, автомобілів і вантажних залізничних ешелонів.

12 листопада 2004 року на основних засобах компанії було введено в експлуатацію залізничну поромну переправу ДП «ТІС-Крим», яка здійснює перевезення вантажів у залізничних вагонах на поромах «Анненков» і «Петровськ».