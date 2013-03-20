Київський автовокзал та автостанції продадуть цього року

Фонд державного майна України включив до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2013 році, державне підприємство «Київпассервіс», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 20 березня ц.р.

Довідка УНІАН. ДП «Київпассервіс» створене згідно із наказом Міністерства транспорту і зв'язку України №54 від 24 лютого 2005 року "Про створення державного підприємства «Київпассервіс» на базі майна автостанційного комплексу Київського обласного автотранспортного управління і є правонаступником частини його майнових прав і обов'язків.

Головним структурним підрозділом підприємства є Центральний автовокзал.