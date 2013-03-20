У квітні виставлять на продаж 25% акцій «Мелітопольгазу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж на Східно-Європейській фондовій біржі 25% держпакет акцій «Мелітопольгазу», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 20 березня ц.р. Згідно з повідомленням, 25% акцій «Мелітопольгазу» планується виставити на біржі 11 квітня 2013 р. Початкова ціна запланованого до реалізації пакета акцій компанії становитиме 15 млн. 709 тис. грн. Довідка УНІАН. ВАТ «Мелітопольгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області. 50% акцій «Мелітопольгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 40,8% – ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний тримач).

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