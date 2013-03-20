Фонду держмайна передали акції «Донбасенерго» для приватизації

Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» передала 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго» - у власність Фонду державного майна для приватизації.

Про це сказано в повідомленні компанії «Донбасенерго» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій «Енергетичної компанії України» в «Донбасенерго» скоротився до 25%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго».

«Донбасенерго» у 2012 році, за попередніми даними, одержала за міжнародними стандартами фінансової звітності (МФСЗ) чистий прибуток у розмірі 30,975 млн. грн проти 27,53 млн. грн чистого збитку рік перед тим.

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешевську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, які виробляють і поставляють електроенергію, що становить 38,1% загального виробітку електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

До статутного капіталу компанії передано державні пакети акцій чотирьох енергогенеруючих, 14 енергопостачальних і двох гідроенергогенериючих компаній.

Основу теплової енергетики становлять чотири акціонерні енергогенеруючі компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блоковими агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блокових ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% встановленої потужності електростанцій України.