ФДМУ оголосив повторний конкурс з продажу акцій підприємства «Оснастка»

Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) у Волинській області оголосило повторний конкурс з продажу 50,005% державного пакету акцій підприємства "Оснастка".

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 20 березня п.р.

Згідно з повідомленням, стартова ціна пакету акцій становить 36,9 млн грн. Конкурс з продажу підприємства відбудеться через 30 днів після публікації у "Відомостях приватизації".

Довідка УНІАН. ВАТ "Оснастка" виробляє вузли для вітротурбін, верстати для намотування котушок, обладнання для виробництва окисленого свинцю для акумуляторних батарей. Обіймає монопольне становище на ринку.

ВАТ «Оснастка» володіє частками в ЗАТ «Оснастка-Енергія (39,8%)», ЗАТ «Оснастка-Інструмент (53%)», ЗАТ «Оснастка-Маркет», ЗАТ «Волан».

Раніше Фонд держмайна неодноразово виставляв на продаж контрольний пакет ВАТ "Оснастка", проте через відсутність заявок держпакет акцій підприємства так і не було продано.