Кабмін вирішив приватизувати низку об'єктів "Кримських генеруючих систем"

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про приватизацію низки об'єктів державного підприємства "Кримські генеруючі системи".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

"Сьогодні на засіданні уряд прийняв розпорядження про приватизацію майнових комплексів структурних підрозділів держпідприємства "Кримські генеруючі системи", - сказав О.Рябченко.

За його словами, планується виставити на продаж частину трьох об'єктів: Комиш-Бурунську ТЕЦ, Сакські теплові мережі і Сімферопольську ТЕЦ.

Він нагадав, що держпідприємство "Кримські генеруючі системи" в банкрутстві ще з 2003 року, і низка його об'єктів перебувають в оренді з метою погашення заборгованості, серед них і ті об'єкти, щодо яких сьогодні було ухвалено рішення уряду про приватизацію.

"Зараз потрібно підрахувати, скільки грошей вклали орендарі, визначити, яка частина сьогодні в орендованому майні належить орендарям, а яка державі. І ось та частина, яка належить державі і виставлятиметься на продаж, її потрібно обрахувати", - зазначив О.Рябченко.

За його словами, на продаж ці об'єкти можуть бути виставлені вже влітку.

"Не можу сказати, буде це в червні чи серпні, а може, перетягнеться на осінь, але ми хочемо якнайшвидше", - наголосив голова ФДМУ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Кримські генеруючі системи", створене у 2000 році, об'єднує 4 кримські теплоелектростанції встановленою потужністю 327 мегават. Сімферопольська ТЕЦ побудована в 1958 році, на сьогодні вона виробляє 40 МВт, Сакська ТЕЦ дає 6 МВт електроенергії, Комиш-Бурунська ТЕЦ, побудована в 1937 році, має потужність 30 МВт, але зараз виробляє тільки теплову енергію.

Усі ТЕЦ автономії виробляють на сьогодні 70-75 мегават електроенергії, що становить близько 5-7% потреби півострова.

Восени 2012 року Антимонопольний комітет України дав дозвіл на приєднання держпідприємства «Східно-Кримська вітрова електростанція» до держпідприємства «Кримські генеруючі системи».

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