Європейські фондові ринки перервали падіння на тлі інформації з Кіпру

Європейські фондові ринки перервали триденне падіння на тлі інформації грецьких ЗМІ про досягнення домовленості між Кіпром і РФ про продаж кіпрського банку Cyprus Popular Bank російським інвесторам, повідомляє Reuters.

Як відзначає агентство, трейдери пов'язують сьогоднішню динаміку ринку з інформацією в ЗМІ про те, що Кіпр і Росія дійшли згоди про продаж російським інвесторам банку Cyprus Popular Bank. Водночас офіційний представник уряду Кіпру спростував ці чутки.

Пан'європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 підвищився до 14:30 за київським часом на 0,4%, досягнувши трохи раніше сесійного максимуму.

Акції європейських банків, які найбільше постраждали від розпродажів у попередні два дні, відновлюються випереджаючими ринок темпами. Банківський індекс STOXX Europe 600 піднявся майже на один відсоток.

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