Індекс Української біржі в середу знизився на 0,15%, ПФТС - зріс на 0,18%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 20 березня, знизився на 0,15% - до 960,20 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 38 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,3 млн грн, на строковому ринку - 10,7 млн ​​грн.

Лідером зниження стали цінні папери Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, які знизилися на 8,1%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,18% - до 348,10 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1 млрд 32 млн грн, при цьому на торги облігаціями державного підприємства "Одеська залізниця" припало 419 млн грн, на облігації "Південно-Західної залізниці" - 210 млн грн.