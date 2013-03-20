У центрі уваги фондового ринку в середу знову перебувало кіпрське питання - експерт

У центрі уваги учасників фондового ринку в середу, 20 березня, знову перебувало кіпрське питання, так як напередодні парламентарії Кіпру не прийняли законопроект про разове оподаткування банківських депозитів.

Про це повідомив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він додав, що після того як до активних дій підключилася Москва, у інвесторів з'явилася надія на те, що необхідні фінансові кошти надасть російська сторона. Це нейтралізувало негативний настрій на фондових майданчиках за кордоном.

А втім, уточнив О.Кушнарьов, «сподівання на Росію поки не виправдалися. За підсумками переговорів у Москві в середу вранці представники Кіпру та Росії не домовилися про виділення грошей. Тепер, судячи з усього, Кіпр відновлюватиме діалог з Євросоюзом, що зайняв досить жорстку позицію. Гравці стурбовані затягуванням переговорного процесу. Спекуляції навколо теми боргової кризи в єврозоні посилюються, але більшість все ж вірить, що компроміс знайдуть».

На думку аналітика, негатив на ринках стримується очікуваннями виступу Бена Бернанке за результатами дводенного засідання ФРС США. Імовірність того, що глава фінрегулятора вкаже на необхідність згортання програми QE3, мінімальна. Коментарі щодо ситуації на ринку праці США можуть надати короткострокову підтримку біржовим індексам.

Як зазначив О.Кушнарьов, український фондовий ринок у середу демонстрував мінливу динаміку. В аутсайдерах сесії серед представників індексного кошика Української біржі закріпилася «Укрнафта» (-2,13%). Гірше за інших виглядали акції металургійних підприємств. Так, папери «Азовсталі» подешевшали на 1,88%, Єнакіївського МЗ - на 0,82%, Алчевського МК - на 0,80%. Найбільше зростання в першому ешелоні показали акції "Донбасенерго" (+2,75%), які подорожчали на результатах зборів акціонерів підприємства, що відбулися в середу.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 20 березня, знизився на 0,15% - до 960,20 пункта. Загальний обсяг торгів становив 38 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,18% - до 348,10 пункта. Загальний обсяг торгів становив 1 млрд 32 млн грн.